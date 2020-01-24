  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بسبب التحرش الجنسي.. فتيات دار رعاية يستغثن بالرئيس من المدير

جماهير ليفربول

مفاجأة.. "صلاح" يودع الدوري الإنجليزي

ميركل

بالصور.. ما هي هدية "أردوغان" التي أبهرت "ميركل"؟

مبارك

تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

هالة زايد

"كله مكتوب في دفتر أخطاء وزيرة الصحة"

سور الصين

قرار مفاجيء..إغلاق سور الصين العظيم " ما علاقة كورونا"

انخفاض منسوب النيل- أرشيفية

حقيقة انخفاض منسوب مياه النيل

جانب من اللقاء

الأمير تشارلز يرفض مصافحة " نائب ترامب"

اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق

"كان خراب ودمار"..تصريحات مؤثرة لقيادي سابق بالداخلية

مانى

ليفربول يعلن إصابة مفاجئة لـ "مانى"

بسبب التحرش الجنسي.. فتيات دار رعاية يستغثن بالرئيس من المدير

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم

#

غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة

#

ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا

#

سيدة تلقى بنفسها من الطابق الثالث بدار رعاية

التحرش الجنسي

دار أيتام

التضامن

دار رعاية

تعرض عدد من الفتيات للتحرش، بدار رعاية "أخوين"، من قبل رئيس مجلس إدارة الدار بعد وفاة المشرفة عليهن.

لم يكن لدي الفتيات للدفاع عن شرفهم إلا، نشر إغاثتهم لرئاسة الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أكدت وزارة التضامن.

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت زيارة الفتيات للاطمئنان على حالتهم بعد الحادث، وذلك بشكل مفاجئ حيث لم تعلم إدارة دار الرعاية بقدوم الوزيرة.

فُتح تحقيقًا من قبل فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن، مع إدارة الجمعية وسماع أقوال الأيتام وتوثيقها كتابيا.

واستخدم فريق التدخل السريع، تسجيلًا لمقاطع فيديو لشهادة الأطفال لما تعرضن له من وقائع تحرش لفظي وجنسي، من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحرش جنسيا بهن.

ومن جانبهم أخذ فريق التدخل، تعهدًا على رئيس مجلس الإدارة المتحرش، بعدم دخول الجمعية لحين الانتهاء من التحقيقات.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. تمثال لـ«محمد صلاح» في متحف الشمع
» تونس تستقبل أطفال " داعش" من ليبيا
» موقف طريف لـ "بوتين" مع جندى فلسطيني
» "بواب" يخدع فتاة بريطانية ويحاول اغتصابها
» احذر القلق والإجهاد يفقدك شعرك ويصيبك بهذا الأمر
» عسل النحل يتحول إلي سم إذا تناولته بهذه الطريقة
» صورة نادرة للملك عبد العزيز منذ 98 عاما
» العثور على جثة صياد فقد خلال رحلة صيد برأس غارب
» تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40
» عاجل..الكويت تستدعي السفير الإيراني
» توقيع الاتفاق النهائي للسلام في السودان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح