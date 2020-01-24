بسبب التحرش الجنسي.. فتيات دار رعاية يستغثن بالرئيس من المدير

تعرض عدد من الفتيات للتحرش، بدار رعاية "أخوين"، من قبل رئيس مجلس إدارة الدار بعد وفاة المشرفة عليهن.

لم يكن لدي الفتيات للدفاع عن شرفهم إلا، نشر إغاثتهم لرئاسة الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أكدت وزارة التضامن.

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت زيارة الفتيات للاطمئنان على حالتهم بعد الحادث، وذلك بشكل مفاجئ حيث لم تعلم إدارة دار الرعاية بقدوم الوزيرة.

فُتح تحقيقًا من قبل فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن، مع إدارة الجمعية وسماع أقوال الأيتام وتوثيقها كتابيا.

واستخدم فريق التدخل السريع، تسجيلًا لمقاطع فيديو لشهادة الأطفال لما تعرضن له من وقائع تحرش لفظي وجنسي، من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحرش جنسيا بهن.

ومن جانبهم أخذ فريق التدخل، تعهدًا على رئيس مجلس الإدارة المتحرش، بعدم دخول الجمعية لحين الانتهاء من التحقيقات.