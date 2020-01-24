أول تعليق لـ«ميدو» بعد إقالته من تدريب المقاصة

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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، على قرار إقالته من تدريب النادي الفيومي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" خالص شكري وتقديري لنادي مصر المقاصة إدارة ولاعبين وكل العاملين بهذا الكيان المحترم خلال فترة تواجدي للفريق".

وأضاف أحمد حسام ميدو:" حاولنا قدر المستطاع العمل على النجاح دون تقصير ولم أجد إلا كل الدعم والمساندة من الجميع، وهذا كان عهدي بهم من البداية حتى النهاية.. بالتوفيق لكم في القادم".

يذكر أن فريق مصر المقاصة يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.


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