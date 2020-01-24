صدمة.. وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ

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دانة عباس حيدر

أحدث خبر وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، بشكل مفاجئ بعد صراع قصير مع السرطان، صدمة في الوسط الفني. وأعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الخبر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة ، اليوم الجمعة.

وتداول صفحات فنية الصورة الأخيرة للراحلة على سرير المستشفى قبيل وفاتها.

وقال البعض أنه تم اكتشاف مرضها مؤخرًا، حيث تم احتجازها في المستشفى لتلقي العلاج إلا أن صحتها تدهورت ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى اليوم الجمعة.

واشتهرت الراحلة بمصطلح "خرعتوني" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما كان آخر أعمالها مسلسل "أنا وقلبي".

وانهالت منشورات النعي من الفنانين والإعلاميين، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.




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