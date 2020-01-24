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النجم يحل أزمة حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي

الرياضة

النجم الساحلي
النجم الساحلي

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

النجم

أنهت إدارة نادى النجم الساحلى أزمة حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها بعد غد الأحد على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشفت إذاعة الصريح التونسية أن النجم الساحلي اتفق مساء أمس مع الحارس ايمن المثلوثي الذى فسخ تعاقده مع نادي العدالة السعودي وأصبح لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أكدت الإذاعة أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى قائمة النجم ووجه رسالة شكر الى جماهير الفريق التي ساندت عودته ودعمته بعدما تألق بألون الفريق وحقق معه دوري أبطال أفريقيا.

في الوقت نفسه، أشارت الإذاعة إلى أن إدارة النجم الساحلي نجحت في إضافة الحارس علاء أيوب إلى القائمة الافريقية مستفيدا من لائحة الاستبدال الجديدة ليكون الحارس لائقا ليكون بديل أشرف كرير بعد طرد الحارس الأساسي البديري أمام الهلال السوداني في الجولة الماضية.

ويدخل الأهلى المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر النجم الترتيب برصيد 9 نقاط، ويأتى الهلال السودانى فى المركز الثالث بـ6 نقاط، وبلاتينيوم فى المركز الرابع بنقطة واحدة، ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز على الفريق التونسى قبل مواجهة الهلال فى السودان لضمان التأهل.


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