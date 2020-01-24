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راعي أغنام يقتل شابًا بسبب كلب

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راعي أغنام

قررت نيابة مركز المنصورة بالدقهلية، الجمعة، حبس راعي أغنام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لشاب إثر خلافات نشبت بينهما بسبب كلب.

البداية كانت بتلقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام الجديد «الدولي سابقا» بوصول أحد الشباب جثة هامدة من قرية «كفر بداوي القديم» مركز المنصورة جثة هامدة وبه أثر طعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، للمستشفى وتبين مصرع «العدوي.ع. أ» 32 سنة، ومقيم بقرية كفر بداوي القديم دائرة المركز، ودلت تحريات المباحث أن المجني عليه حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية ويدعى «حسن. ع. أ» 20 سنة، راعي أغنام، بسبب ضرب نجل المجني عليه لكلب الراعي أثناء مروره أسفل منزلهم وتطورت لتبادل السباب بينهما.

وأكدت التحريات أن والد الطفل توجه إلى المتهم بمنطقة «عزبة حسن أبوسمرة» وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت للتشاجر بالأيدى وأخرج على إثرها الراعي سلاحا أبيض «سكين» من بين طيات ملابسه وسدد للمجني علية طعنة نافذة في الناحية اليسرى بالصدر وفر هاربا. تم نقل المجني عليه إلى المستشفى بواسطة الأهالي وتوفي فور وصوله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأكد أن المشاجرة بدايتها ضرب ابن المجني عليه لكلبه بالطوب أثناء السير في الشارع وحاول منعه، لكنه تطاول عليه بالسب والقذف، ورد عليه السباب، فجاء والده وحاول التعدى عليه بالضرب فطعنه بسكين كانت بحوزته وأرشد عن مكان السلاح المستخدم. استمعت النيابة العامة لأقوال واعترافات المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه بمعرفة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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