» «كلوب»: ليفربول لم يحسم لقب «البريميرليج».. والقادم أصعب

24 يناير 2020 - 05:35 م

يرى الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، أنه من المُبكر الحديث عن حسم الريدز للقب الدورى الإنجليزى، على الرغم من فارق النقاط الكبير مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن السيتى الوصيف مع وجود مواجهة مؤجلة لليفربول أمام وست هام يونايتد.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة شروزبورى تاون المحدد لها مساء الأحد فى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزى قائلا "بصراحة لم أسمع بعبارة دورى اللا هزيمة خلال أربع سنوات ونصف لى هنا، هل يعنى ذلك أنه سيحدث؟ لا نهتم بذلك، لكم أن تتخيلوا أننا لم نتأهل لدورى الأبطال بعد".

وتابع كلوب قائلا "نحن نركز على المباراة المقبلة والتى هى أمام شروزبورى ثم وست هام وساوثهامبتون، ونحصل على أسبوع راحة ثم ننطلق مجدداً، شكراً على كل ما تقولونه واذا كانت هنالك أقوال سلبية فلست مهتماً، لم يُحسم شىء بعد فالقادم أصعب".

وواصل المدير الفنى قائلا :"المباراة الأخيرة كانت مثال جيد على وضعيتنا بالوقت الراهن، لم تكن مباراة سهلة أبداً وتوجب علينا القتال بكل مانملك، وهذا ما يمكننا فعله ومانحن مركزين عليه".

وعن إصابة ساديو مانى؟ قال كلوب: "سيجرى الفحوصات اليوم، نأمل أن تكون إيجابية".

وأكمل كلوب قائلا عن الإصابات :"شاكيرى وميلنر مازال من المبكر عودتهما، سنرى ما الوضع بشأن كيتا، سيكون معنا بحصة اليوم التدريبية، بقية اللاعبين الذين لم يلعبوا اكثر من شوط واحد سيتدربون اليوم ويخوضون حصة تدريبية مكثّفة".

وعن التشكيلة المنتظرة للقاء الأحد قال :"ستكون مشابهة للتشكيلة التى لعبت أمام ايفرتون ومختلفة عن لاء وولفرهامبتون، سندخل بلاعبين جاهزين ولاعبين كانوا مصابين وعادوا معنا، سيكون من المنطقى إشراكهم، انهم بحالة جيدة ونريد التأهل للدور المقبل".