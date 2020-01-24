» إصابة 7 في حادث تصادم عدة سيارات بطريق بنها

وقع حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الحر (بنها - شبرا الخيمة)، اتجاه القاهرة بعد البوابات، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن والمرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الحر أسفر عن إصابة 7 أشخاص.