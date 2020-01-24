مالك بالدوري الإنجليزي يتحدث عن عشقه للزمالك

عبر عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن عشقه الشديد للزمالك منذ صغره.



وقال بن مساعد في تصريحات صحفية لجريدة “الإتحاد الإماراتية”: “الدوري السعودي يعتبر الأقوى في المنطقة بلا منازع، لعوامل عدة أهمهما وأبرزها المنافسة القوية بين أكثر من فريق على مدار كل موسم، فضلاً على الإنفاق المالي الكبير من المملكة على كرة القدم”.

وقال بن مساعد في تصريحات صحفية لجريدة “الإتحاد الإماراتية”: “الدوري السعودي يعتبر الأقوى في المنطقة بلا منازع، لعوامل عدة أهمهما وأبرزها المنافسة القوية بين أكثر من فريق على مدار كل موسم، فضلاً على الإنفاق المالي الكبير من المملكة على كرة القدم”.

وعن تتويج الهلال السعودي بالشامبيونزليج الآسيوي، قال: الفريق لعب بمستوى أكثر من رائع على مدار السنوات الماضية، ووصل إلى النهائي في الموسم السابق، إلا أنه خسر، لذلك كنا على يقين تام من تتويجه باللقب القاري، والفوز به مجرد مسألة وقت، في ظل وجود شواهد تؤكد ذلك تماماً، سواء على المستوى الفني تصاعد أداء الفريق، أو على صعيد المنافسة مع أندية القارة الصفراء بشكل عام”.

وعن تتويج الهلال السعودي بالشامبيونزليج الآسيوي، قال: الفريق لعب بمستوى أكثر من رائع على مدار السنوات الماضية، ووصل إلى النهائي في الموسم السابق، إلا أنه خسر، لذلك كنا على يقين تام من تتويجه باللقب القاري، والفوز به مجرد مسألة وقت، في ظل وجود شواهد تؤكد ذلك تماماً، سواء على المستوى الفني تصاعد أداء الفريق، أو على صعيد المنافسة مع أندية القارة الصفراء بشكل عام”.