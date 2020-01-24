بالفيديو,, فنان شهير يستخدم مراحيض ذهبية في منزله

24 يناير 2020 - 06:08 م

Frank Sinatra fans are set to scoop up furnishings from an auction of contents belonging the late crooner's suite at the Golden Nugget Casino in Atlantic City, New Jersey. His marble toilets with gilded seat covers are set to fetch more than $1,000 each. https://t.co/fq1PUlfhWc pic.twitter.com/fqzNM0ReW6 — CNN (@CNN) January 23, 2020

عاد المطرب الأمريكي الراحل، فرانك سيناترا، إلى الواجهة مجددًا بعد الكشف عن استخدامه مراحيض مغطاة بالذهب. ويعد "سيناترا" أحد أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيرا في القرن الـ20. وأقيم مزاد في الولايات المتحدة، يحوي مجموعة من المقتنيات الخاصة بالفنان الراحل، والتي تتضمن مراحيض رخامية مع أغطية ذهبية للمقاعد، والتي تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار. ويرجح مدير التسويق في المزاد، ديفيد برينبليت، أن تكون تكلفة أحد المراحيض وقتما كان جديدا، من 20 إلى 30 ألف دولار. وسيشمل المزاد أدوات قد تصل قيمتها إلى 100 دولار أو أقل. وتوفي فرانك سيناترا، في 14 مايو عام 1998 إثر سكتة قلبية في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة، امتدت لأكثر من 50 عاما.