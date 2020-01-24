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هل قتل "التنمر" الفنانة دانة عباس الحيدر؟

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الفنانة الكويتية دانة عباس الحيدر
الفنانة الكويتية دانة عباس الحيدر

أحمد سالم

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التنمر

الفنانة الكويتية

دانة عباس الحيدر

رحلت الفنانة الكويتية الشابة، دانة عباس الحيدر، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان.

وكتبت العيدان عبر حسابها بموقع “تويتر”: «انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله و ان اليه لراجعون الله يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها.. فالدعاء رزق الميت».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأخيرة للراحلة على سرير المستشفى قبل وفاتها، في ظل الحديث عن انتحار دانه الحيدر، بعد تعرضها لحملة تنمر وقيامها بعمل عملية تكميم معدة تسببت فى وفاتها، إلا أن بعض الأقوال تتحدث عن اكتشاف إصابتها بمرض خطير تعرضت له مؤخراً.

وتفاعل الكثيرون بعد وفاة دانه الحيدر حيث تم نشر مقاطع فيديو تظهر بعض المشهورين في السناب شات الكويتيين وهم يتنمرون عليها وهو ما استاء منه الكثير من رواد التواصل الإجتماعي في تويتر.

ووفق ما تم تداوله عبر موقع «تويتر»، بأن الفنانة الكويتية دانة الحيدر تعرضت لحملة تنمر كبيرة حطمت نفسيتها ودفعتها للانتحار، وسط مشادات كلامية بين المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التساؤل عن سبب انتحار دانه الحيدر، وآخر يستنكر هل دانة الحيدر انتحرت؟.

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