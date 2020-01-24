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"ترامب" يسجل رقمًا قياسيًا على "تويتر"

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الطيب حسين

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تويتر

أمريكا

ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما مجموعه 142 تغريدة وإعادة تغريدة على موقع "تويتر" خلال 24 ساعة، وذلك مع بدء اليوم الثاني من محاكمته. وبهذا سجل الرئيس الأمريكي رقما قياسيا جديدا على تويتر، اليوم الأربعاء. وتغلب "ترامب" على رقمه القياسي الرئاسي السابق البالغ 123 تغريدة في يوم واحد. وبدأ ترامب مشاركة التغريدات من قبل مستخدمي تويتر الآخرين بعد 50 ثانية من منتصف الليل، أو في الساعة السادسة صباحا بتوقيت سويسرا، حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس. وقام الرئيس الأميركي بالتغريد 41 مرة بحلول الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت الشرقي، و7 مرات أخرى بحلول الساعة الثانية صباحا. وجاءت آخر تغريدة للرئيس الأميركي في اليوم نفسه في الساعة 6:18 مساء، عندما أعاد تغريد الانتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف من قبل النائب دوغ كولينز، بحسب ما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية. وتركزت العديد من التغريدات، التي شاركها ترامب، على مهاجمة عملية العزل وتوجيه الضربات لكبار المشرعين الديمقراطيين، وكان النائب شيف هدفا منتظما لتغريدات الرئيس. ولم يحطم ترامب رقمه القياسي على تويتر على الإطلاق، على الرغم من أن تغريداته الـ142، هي الأعلى بوصفه رئيسا، فقد سبق له أن سجل رقما قياسيا عندما نشر أكثر من 160 تغريدة وتغريدات مُعاد نشرها على مدار 24 ساعة يومي 4 و5 يناير من العام 2015، وفقا لبيانات أرشيف ترامب على تويتر. وكانت معظم تغريدات ترامب في اليومين المذكورين أعلاه عبارة عن منشورات ذات علاقة ببرنامجه التلفزيوني السابق على قناة "إن بي سي" المعروف بعنوان "ذي أبرينتس"، الذي انتهى عرضه في العام 2017.

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