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صدمة قوية لليفربول بشأن إصابة "ماني"

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ضربة موجعة لليفربول.. إصابة قوية لنجم الفريق

وجه الجهاز الطبي لفريق ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة لجماهير الريدز بعدما أعلن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق، خلال مواجهة أمس الخميس أمام ولفرهامبتون.

وكان ليفربول قد حقق الفوز مساء أمس على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.


ووفقا لموقع ليفربول، فإن ساديو ماني يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، لكن لم يتم تحديد حجمها حتى الآن.


وشهدت مباراة أمس سقوط ماني على أرضية الملعب في الدقيقة 31 من اللقاء، واشتكى من إصابة عضلية، حيث أشار إلى عدم قدرته على الاستمرار، ليدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز، باللاعب الياباني تاكومي مينامينو بدلا منه.

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