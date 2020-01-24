» الإفتاء تعلن الأحد غرة جمادى الآخرة

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعَ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا، الموافق 24 يناير لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق 25 من شهر يناير لعام 2020 ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1441 هجريًّا.


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