قرعة سهلة للريال وبرشلونة في كأس إسبانيا

24 يناير 2020 - 08:32 م

أسفرت قرعة كأس ملك اسبانيا عن مواجهات سهلة للريال مدريد وبرشلونة، حيث يلتقي ريال مدريد مع ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليجانيس، كما يواجه فالنسيا منافسه ليونيسا القادم من دوري الدرجة الثانية (ب).









وتقام المباريات في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حالة مواجهات أندية الليجا معا يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سُحب أولا.









ومن المنتظر أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من دور الـ 16، حيث لم يتم استخدام هذه التقنية في الأدوار السابقة.









وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:









- برشلونة أمام ليجانيس









- ريال سرقسطة أمام ريال مدريد









- باداجوز أمام غرناطة









- ليونيسا أمام فالنسيا









- ديبورتيفو تينيريفي أمام أتلتيك بيلباو









- ميرانديس أمام إشبيلية









- رايو فايكانو أمام فياريال







