» «وضعت سُم فئران بدلًا من الفلفل السمر».. تفاصيل تسمم ربة منزل

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بني سويف

التوابل

تسمم ربة منزل

أضافت ربة منزل في قرية السعادنة بمركز بني سويف، اليوم، سم فئران على الطعام بدلًا من الفلفل الأسود «التوابل»، بالخطأ مما أدى إلى إصابتها بتسمم غذائي في طعام الإفطار، ونقلت على إثره إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد، وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف بورود إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول «إيمان. خ. ش»، 22 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية السعادنة دائرة المركز، مصابة بادعاء تناول «سم فئران» والحالة العامة دون المتوسطة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المصابة بإعداد وجبة الإفطار، وضعت سم الفئران بدلا من الفلفل الأسود في الطعام، وشعرت بعدها بحالة من الإعياء.

كما تبين من سؤالها خلال الانتقال والفحص قررت أنه أثناء قيامها بإعداد وجبة الإفطار بالمنزل، وضعت به سم فئران بدلاً من التوابل «فلفل أسود» بطريق الخطأ، وعقب تناولها الطعام شعرت بحالة إعياء وتم نقلها للمستشفى، ولم تتهم أحدا، ونفت الشبهة الجنائية. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1619 جنح مركز بني سويف.

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