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تونس تضرب موعدا مع مصر بنهائي أمم أفريقيا

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يد تونس تفوز على الكونغو الديمقراطية 37 /22 فى أمم أفريقيا
يد تونس تفوز على الكونغو الديمقراطية 37 /22 فى أمم أفريقيا

أمير سعد

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ضرب منتخب تونس لكرة اليد موعدا مع مصر في نهائى  بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد  طوكيو 2020 بعد غد الأحد، بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.
 
وفاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على  نظيره الجزائرى منذ قليل، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية  بنتيجة  30 /27.
 
وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17 قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر، بعد أن حصل على راحة أمس الخميس.

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