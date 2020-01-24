أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الغد

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الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدًا السبت الموافق 25 يناير 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً غائم أحياناً، وهناك شبورة تكون كثيفة صباحاً على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

يأتي ذلك بالنسبة لمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبالنسبة لجنوب سيناء والغردقة، فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية. أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالطقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ومن جانبه قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت سيكون مائلا للبرودة نهارًا بينما تشتد البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن وجود "شبورة" في الساعات الأولى من صباح الغد، تُلزم السائقين بتوخي الحذر أثناء سيرهم.

وأضاف شاهين أن محافظات الصعيد سيشتد البرد بها بشكلٍ ملحوظ، يصاحبه حركة الرياح النشطة، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستترواح من 17 درجة إلى 19 درجة في محافظات الصعيد، بينما ستصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 7 درجات.

ويشهد طقس اليوم الجمعة صقيعا شديدا في كافة محافظات مصر، ومع وجود "شبورة" في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة «7- 17».

الإسكندرية «11- 18».

قنا «8- 18».

الأقصر «7- 19».

وأسوان «8 - 19».

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