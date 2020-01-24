» الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم

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الدولار اليوم

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة في عدد من البنوك العاملة بمصر، مقارنة بأسعار ختام التعاملات يوم أمس.
وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري قرشًا واحدًا مسجلًا 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع. وفى بنك مصر سجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86للبيع .
وسجل سعر الدولار 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى.
أما البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع.

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