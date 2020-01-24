تصريحات نارية من "بن سلمان" ضد إيران

24 يناير 2020 - 09:09 م

شن الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، هجومًا ناريًا على إيران، واصفًا إياها بأنها وتنظيم "داعش" الإرهابي وجهان لعملة واحدة.

وقال "بن سلمان: "النظام الإيراني يريد تصدير ثوراته لدول الجوار، ولديه أفكار توسعية، ولا يريد شراكة بين دول المنطقة، وكل ما يهدف إليه أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعي"، بحسب قناة "العربية".

وتابع في مقابلة مع شبكة "فايس": "أعتقد أن إيران وميليشياتها تهديد لأمن المنطقة، وهم وداعش والقاعدة وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا".

وأضاف: "كلاهما (إيران وداعش) لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيديولوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القوانين الدولية". وأردف: "عندما يتعلق الأمر بنا فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا".

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أن ما تريده السعودية في المنطقة يختلف عما تريده إيران فيها. وتابع: "نحن نريد شركاء، ونريد الاستقرار، ونريد الأمن، نريد دولًا تكون مستقلة. إن السعودية لا تمتلك أي ميليشيات في الشرق الأوسط. في المقابل لا أحد بمقدوره أن يعدد جميع الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط في جملة واحدة".