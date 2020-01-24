خسائر في أمريكا بعد الإعلان عن الإصابة الثانية بـ«كورونا»

انخفض مؤشر «داو جونز» الأمريكي، التابع لأكبر 30 شركة صناعية بالولايات المتحدة ببورصة نيويورك، 100 نقطة اليوم، الجمعة، بعد الإعلان عن ثاني حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في مدينة شيكاغو.

وأوضحت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن مؤشر الأسهم في «داو جونز» تحول إلى سلبي إثر هذا الانخفاض بعدما هبط 100 نقطة في وقت سابق اليوم؛ ما أدى إلى تراجع المكاسب التي تحققت.

وأضافت الشبكة أن مؤشر «إس وبي 500»، الذي يشمل أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية، انخفض بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2%، كما انخفض مؤشر ناسداك بنحو 0.2%.

يُشار إلى أن مؤسسة مراكز مكافحة الأمراض واتقائها التابعة للحكومة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا الجديد» في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.