الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك ومازيمبي

حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى إلا أن مهاجميه تسابقوا في إضاعة الفرص السهلة.





في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.





وكان أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل المباراة، وسقط بن شرقي على الأرض وقام الجهاز الطبي بالكشف عليه وشارك بدلا منه أحمد سيد زيزو.





وبهذا يكون تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وزيزو ومهاجم صريح مصطفي محمد.





فيما بدأ فريق مازيمبي الكونغولي المباراة بتشكيل مكون من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون، الوسط: كوفي كوامي، فيتال اوريجا ، ايزاك تشيبانجو الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.





ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.