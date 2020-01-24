عمرو أديب: "لازم نوثق ثورة يناير وكل الأطراف لسه عايشين"

24 يناير 2020 - 11:20 م

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته، من أن ثورة 25 يناير مرعليها 9 سنوات، ولا يشغل المصريين سوى هل سيكون يوم السبت أم الأحد إجازة رسمية، قائلا: "ده كل اللي يهم المصريين !!"، مشيرا إلى أن عدد الكتب التي طرحت عن ثورة 25 يناير لا تزيد عن 20 كتابا.



وأكد أديب، أن هناك أسئلة كثيرة عن تلك الثورة لم يتم الإجابة عنها حتى الآن، معلقا: "معرفناش مين اللي قتل الألف اللي ماتوا حتى الآن".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbv مصر 2"، يوم الجمعة، : "مفيش أي ورق يقول مبارك كان فاسد ولا لاء"، منوها بأنه كان يتردد أن مبارك كان يريد توريث الحكم، ولكن لا يوجد أي توثيق للأمر، كاشفا أن كتاب الواقعية والديمقراطية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، يشير إلى أنه تحدث مع مبارك في مسألة التوريث، فكان رد مبارك: "لو عملنا انتخابات الإخوان هيكسبوا".

