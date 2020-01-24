"ترامب بيخلص في صفقة القرن والتورتة بتتقطع"

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أنه سيعلن عن تفاصيل صفقة القرن الثلاثاء المقبل، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة أزرق أبيض.
وأشار إلى أن «نتنياهو» وصف الأمر أنه تاريخي، معقبا: «طالما نتنياهو قال كده يبقى هو عرف كل حاجة، وأن الأمر لمصلحتهم.. والطبخة مش هتعجبنا».
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر 2»، يوم الجمعة، أن يوم الثلاثاء دوروا على القدس واللاجئين.. نحن في العد التنازلي لمعرفة التفاصيل، مضيفاً : «اللي هيعجب إسرائيل هيمشي»، وجامعة الدول العربية أخبارها إيه، التورتة هتتقطع وإحنا قاعدين، لو القدس مرجعتش مفيش قضية فلسطينية تاني».