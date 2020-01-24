الخرطوم وجوبا تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

24 يناير 2020 - 11:30 م

اتفق وزيرا الدفاع بدولتي السودان وجارتها الجنوبية، على خارطة لحل الأزمة الأمنية في منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين البلدين، عقب مقتل 32 شخصا في هجوم استهدف قرية "كلوم" قبل يومين.



جاء ذلك في بيان أصدره، الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عميد ركن عامر محمد الحسن، الجمعة، وحصلت الأناضول على نسخة منه.

وقال الحسن بهذا الخصوص: "التقى وزيرا الدفاع للسودان جمال الدين عمر، وجنوب السودان كوال منيانق جووك، في (العاصمة) جوبا، واتفقا على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الاطراف في أبيي".

ولم يدل الحسن بمزيد من التفاصيل حول خارطة الحل المذكورة.

وتابع: "الأحوال بمدينة أبيي عادت إلى طبيعتها وتمت تسوية المشكلة عبر لجان التعايش السلمى لمنطقة أبيي (..) نكرر ونطمئن شعبنا الكريم بعودة الأوضاع الى طبيعتها".

ونفى الناطق باسم الجيش السوداني، قيام قوة من "الدفاع الشعبي" السودانية، باحتلال مدينة أبيي، نافيًا صحة الأنباء المتداولة بهذا الشأن، وذلك بعد يوم على إدانة حكومة الخرطوم للهجوم.

وكان رئيس إدارية أبيي من جانب حكومة جنوب السودان، كوال ألور جوك، قد اتهم الخميس، الجيش السوداني ومليشيات من قبيلة "المسيرية"، مدعومة من قوات "الدفاع الشعبي"، بتنفيذ الهجوم على القرية.

والخميس، أعلنت الخرطوم أنها تتشاور مع حكومة جوبا، لإيجاد آلية لحماية المواطنين في "أبيي"، من خلال تشكيل قوات مشتركة بالمنطقة الغنية بالنفط.

جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بالقصر الرئاسي في العاصمة جوبا.

والأربعاء، سقط 32 قتيل، في هجوم مسلح استهدف قرية "كلوم" في أبيي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لدولة جنوب السودان.