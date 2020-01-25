إصابة 12 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

25 يناير 2020 - 12:30 ص

أصيب 12 فلسطينيًا، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، في بلدة بيت حنينا شماليّ القدس المحتلة، مساء الجمعة.



وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان مقتضب أن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة.

وبينما لم يشر بيان الجمعية إلى طبيعة الإصابات، ذكر مراسل الأناضول أن المواجهات تأتي في ظل تجمهر آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس، في منطقة بيت حنينا، للعثور على طفل فقد عصر الجمعة، ويبلغ من العمر 8 سنوات.



ومنعت القوات الإسرائيلية، بالقوة، المتجمهرين من الوصول إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لبلدة بيت حنينا، للبحث عن الطفل المفقود،

