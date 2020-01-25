وفاة صاحب أشهر برنامج ديني في مصر وحيدًا داخل شقته

25 يناير 2020 - 06:30 ص

توفي الإذاعي محمد عبد العزيز - صاحب مقولة (إذاعة القرآن الكريم من القاهرة) - عن عمر يناهز 80 سنة بعد العثور عليه مستلقيا داخل شقته.



وكان "عبد العزيز" قد التقى مجموعة من أصدقائه أمس ، قبل أن يتركهم ويرحل حيث يعيش وحيدًا ولم يسبق له الزواج.



وحاول أحد أصدقائه الاتصال به لكنه لم يرد فذهب إلى منزله وطرق الأبواب كثيرا فلم يفتح ، من ثم استعان بالجيران ليتم كسر الباب ليجده مستلقيا على الأرض وقد فارق الحياة.



و كان الراحل قدم عددا من البرامج الدينية، منها "في رحاب الإيمان" و"قضايا معاصرة" و"أنوار الإيمان"، فضلًا عن تقديم شعائر صلاة الجمعة والفجر، وذلك قبل أن يخرج على المعاش عام 2005، كما شارك في تقديم بعض البرامج الدينية على التليفزيون المصري.





