رامي رضوان: تكريم أسر الشهداء "سُنُة"

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الشهداء

دي إم سي

25 يناير

رامي رضوان

أشاد الإعلامي رامي رضوان، بحرص الدولة المصرية علي تكريم أسر الشهداء خلال احتفالية عيد الشرطة من كل عام ، قائلا :"إن تكريم أسر الشهداء أصبحت سنة تحرص عليها الدولة، و يؤكد أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا من أجلها".

وأضاف"رضوان"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا : "كل واحد حر سواء هيحتفل بيه لعيد الشرطة أو لثورة 25 يناير أو كليهما"، معقبا: "25 يوم إجازة تتهنوا بيه سواء لعيد الشرطة أو لذكرى ثورة يناير".

 وتابع :" خدوا بالكم اللجان الإلكترونية تعمل حاليًا لإشعال الفتنة بين الشعب المصري في ذكرى ثورة 25 يناير، وأصبحوا ينشروا الصور المفبركة، قائلا: "الفبركة تؤكد على انتهاء الجماعة".

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