  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد زكي

خالد زكي: "السيسي خلي العالم يضرب لينا تعظيم سلام"

حرق سعودية بـ"مية نار

تفاصيل صادمة.. حرق سعودية بـ"مية نار".. هذا ما حدث في منزلها

قوات الأمن تقتحم اعتصام البصرة

60 مدرعة تقتحم اعتصام البصرة.. وتفضه بالقوة

مبارك

"لو عملنا انتخابات الإخوان هيكسبوا".. اعتراف جريء لمبارك

عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي تروي تفاصيل حوارها مع الرئيس

الرئيس الصيني "شي جينج بينج"

نفي طالب إلى منبع "كورونا".. سخر من الرئيس الصيني

رامي رضوان: هذا سبب الحوادث المتكررة

رامي رضوان: تكريم أسر الشهداء "سُنُة"

الدولار

الدولار يتراجع مجددا ويسجل هذا الرقم

محمد عبد العزيز

آخر فيديو لمؤسس إذاعة القرآن الكريم: أرجو أن تسامحوني

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة محرجة لـ"عبدالله السعيد" أمام الجميع

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس

الرياضة

مران الأهلى
مران الأهلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لبطل تونس

#

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ «ذئاب الجبل»

#

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"زعيم الثغر"

#

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"الدراويش"

افريقيا

الاهلى

بطولة

كاس

أبطال

يختتم فريق الأهلى تدريباته اليوم على ملعب النادى بمختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بطل تونس النجم الساحلى فى المباراة المقرر لها التاسعة مسا غد على إستاد السلام فى إطار الجولات الخامسة لدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لتلك المواجهة.

المدرب فايلر طالب لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط، لتجنب الدخول في حسابات معقدة، خاصة بعد تأزم نتائج الفريق بسبب نتائج الجولتين الأخيرتين، وأصبح الفريق مطالباً بالفوز على النجم والهلال من بعده، لضمان التأهل دون النظر لباقي النتائج الأخرى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» "الحرارة" تهدد أولمبياد طوكيو
» حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"
» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس
» فنانة شهيرة: تزوجت من هذا الفنان لكي أغيظ حبيبي
» رد ناري من مرتضى منصور بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة مازيمبي
» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة
» وفاة بطلة أشهر مسلسل ديني في مصر بشكل مفاجيء
» عرض خيالي لنجم الأهلي من العين الإماراتي
» مدرب الزمالك يكشف كواليس التعادل أمام مازيمبي
» دول الخليج تتخذ إجراءات احترازية ضد كورونا الجديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح