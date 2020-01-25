» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي

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يحتفل اليوم السبت، الموافق 25 يناير، الفنان اللبناني رامي عياش بعيد ميلاده الـ 39، فهو ولد في مثل هذا اليوم من عام 1980، وله شعبية واسعة في لبنان والوطن العربي .

وولد البوب ستار، رامي عياش، في منطقة بعقلين بـ لبنان،انطلاقته الغنائية كانت من خلال استديو الفن عام 1997 وفاز بالميدالية الذهبية وأول أغنية قدمها كانت " لعيونك بدي غني".

وقبل بضعة سنوات أصيب رامي عياش بورم سرطاني في الظهر وخضع لعملية جراحية صعبة وتماثل للشفاء بشكل تام وحينها صدر ألبومه " يا مسهر عيني" الذي حقق نجاح كبير.

أما عن حياته الشخصية تزوج رامي عياش من داليدا سعيد عام 2013 وأنجب منها طفلين رام وايانا.


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