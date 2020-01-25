» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي

يحتفل اليوم السبت، الموافق 25 يناير، الفنان اللبناني رامي عياش بعيد ميلاده الـ 39، فهو ولد في مثل هذا اليوم من عام 1980، وله شعبية واسعة في لبنان والوطن العربي .

وولد البوب ستار، رامي عياش، في منطقة بعقلين بـ لبنان،انطلاقته الغنائية كانت من خلال استديو الفن عام 1997 وفاز بالميدالية الذهبية وأول أغنية قدمها كانت " لعيونك بدي غني".

وقبل بضعة سنوات أصيب رامي عياش بورم سرطاني في الظهر وخضع لعملية جراحية صعبة وتماثل للشفاء بشكل تام وحينها صدر ألبومه " يا مسهر عيني" الذي حقق نجاح كبير.

أما عن حياته الشخصية تزوج رامي عياش من داليدا سعيد عام 2013 وأنجب منها طفلين رام وايانا.