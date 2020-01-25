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"الحرارة" تهدد أولمبياد طوكيو

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اولمبياد طوكيو 2020

محمد عبد الحارس

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الحرارة

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طوكيو

اقترح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني، تغيير موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، بسبب ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة.

وتحدث "باخ" عن هذه المسألة، خلال لقائهما مع عمدة طوكيو يوريكو كواكي، قبل أيام من اجتماع للجنة الأولمبية الدولية مقرر هذا الأسبوع في العاصمة اليابانية.

ونبه رئيس اللجنة إلى أن موجات الحرارة كتلك التي شهدتها طوكيو هذا الصيف، تمثل "مصدر قلق بالنسبة لنا".

وفي أواخر أكتوبر، دق بعض الأطباء اليابانيين ناقوس الخطر، ودعوا منظمي دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو لبدء سباق الماراثون في وقت مبكر عن الموعد المقرر له. 

وتسود في كل عام موجات حرارة قوية في فصل الصيف في اليابان تسبب عشرات الوفيات على الأقل وهذا الصيف، سجلت "بلاد الشمس المشرقة" درجات حرارة قياسية وصلت إلى 40 درجة مئوية.


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