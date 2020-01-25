التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

25 يناير 2020 - 10:21 ص

كشف الصحفي اللبناني، سعيد حريري، عدة مفاجآت حول آخر تداعيات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيث أوضح أن ما تداول في وسائل الإعلام حول علاقة الدكتور فادي الهاشم بالتقيل غير صحيح، مشيرًا إلى أن القتيل كان يحاول أن يجمع معلومات عن "الهاشم" بحسب التحقيقات.

وقال الصحفي سعيد حريري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن قاضي التحقيق، أمر بأن يكون لكل فريق محام واحد فقط، بعدما تعدد المحامون من الطرفين، أمام القاضي.

وأوضح "حريري"، أن التحقيقات توصلت إلى أن الشاب كان يتعقب الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، واتصل به أكثر من مرة، "اتصل برقم العيادة الأرضي المتوفر عبر الإنترنت"، بهدف استقصاء المعلومات.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الشاب لم يتواصل مع زوج نانسي عجرم مباشرة، وأن التحقيقات كشفت أنه زار محيط العيادة مرة واحدة عام 2019، زاعمًا أنه كان يراقب زوج نانسي عجرم ليجمع معلومات عنه، وأنه زار منطقة المنزل، شهر سبتمبر الماضي.