  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أديب

أديب: "التورتة هتتقطع والطبخة مش هتعجبنا"

قرقاش

رد ناري من "قرقاش" على مزاعم تقرير "مؤسس أمازون"

ارشيف

فيديو.. الصينيون يتساقطون كأوراق الشجر بسبب " كورونا"

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

ترامب

اتهام "ترامب" بسرقة هذا الشيء

نانسي عجرم وزوجها

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

محمد رمضان

زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل.. والأخير يعلق

الكاتب الشاب

"ما علاقة رواد المعرض".. سبب صادم وراء وفاة الكاتب الشاب

الهلال السودانى

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سيدة تتناول حساء الخفافيش

مفاجأة.. هذه الوجبة تصيب بفيروس "كورونا الجديد"

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تصريحات جديدة عن قتيل فيلا "نانسي عجرم" تقلب أحداث القضية

#

رد صادم من نانسي عجرم على مطالبة اسرة قتيل فيلتها بنصف مليون دولار

#

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

#

أغرب ما فعله قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث بدقائق

ام بى سى مصر

معرض الكتاب

عماد خليفة

محمد حسن خليفة

كشف الصحفي اللبناني، سعيد حريري، عدة مفاجآت حول آخر تداعيات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيث أوضح أن ما تداول في وسائل الإعلام حول علاقة الدكتور فادي الهاشم بالتقيل غير صحيح، مشيرًا إلى أن القتيل كان يحاول أن يجمع معلومات عن "الهاشم" بحسب التحقيقات.

وقال الصحفي سعيد حريري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن قاضي التحقيق، أمر بأن يكون لكل فريق محام واحد فقط، بعدما تعدد المحامون من الطرفين، أمام القاضي.

وأوضح "حريري"، أن التحقيقات توصلت إلى أن الشاب كان يتعقب الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، واتصل به أكثر من مرة، "اتصل برقم العيادة الأرضي المتوفر عبر الإنترنت"، بهدف استقصاء المعلومات.

وأشار  إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الشاب لم يتواصل مع زوج نانسي عجرم مباشرة، وأن التحقيقات كشفت أنه زار محيط العيادة مرة واحدة عام 2019، زاعمًا أنه كان يراقب زوج نانسي عجرم ليجمع معلومات عنه، وأنه زار منطقة المنزل، شهر سبتمبر الماضي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» معلمة تلقى ابنتيها من الدور الرابع.. لهذا السبب
» أول حفل لإيهاب توفيق بعد حرق فيلته
» "بلا ذراعين".. عارضة أزياء تتحدى كل المصاعب
» 23 مصابًا فى هجوم على مسيرة بالقدس
» "الحرارة" تهدد أولمبياد طوكيو
» حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"
» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس
» فنانة شهيرة: تزوجت من هذا الفنان لكي أغيظ حبيبي
» رد ناري من مرتضى منصور بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة مازيمبي
» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح