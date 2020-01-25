"ما علاقة رواد المعرض".. سبب صادم وراء وفاة الكاتب الشاب

25 يناير 2020 - 10:25 ص

كشف الدكتور عماد خليفة، عم الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، عن السبب الحقيقي لوفاة نجل شقيقه، قائلاً: "إنه قبل عام أُصيب "محمد" بضيق تنفس وشحوب في الوجه ما دفعنا لإجراء تحاليل وفحوصات على القلب أوضحت لنا أنه مصاب بضعف في عضلة القلب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" مع الإعلامي عمرو أديب، أن محمد كان لا يتحمل الازدحام أو الأماكن المغلقة لأنه يحتاج إلى كمية أكسجين كبيرة، معقبا: "لما أُغمى عليه التف حوله رواد المعرض الذين كانوا بكثرة في اليوم الأول ولم يتيحوا له مسافة من أجل التنفس".

وتابع: "الناس ليس لديها ثقافة إعطاء مساحة للمصاب عندما يُغمى عليه"، "محمد" كان شخصية انطوائية لكن كان يترجم وحدته في قصصه".