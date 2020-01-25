  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أديب

أديب: "التورتة هتتقطع والطبخة مش هتعجبنا"

قرقاش

رد ناري من "قرقاش" على مزاعم تقرير "مؤسس أمازون"

ارشيف

فيديو.. الصينيون يتساقطون كأوراق الشجر بسبب " كورونا"

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

ترامب

اتهام "ترامب" بسرقة هذا الشيء

نانسي عجرم وزوجها

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

محمد رمضان

زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل.. والأخير يعلق

الكاتب الشاب

"ما علاقة رواد المعرض".. سبب صادم وراء وفاة الكاتب الشاب

الهلال السودانى

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سيدة تتناول حساء الخفافيش

مفاجأة.. هذه الوجبة تصيب بفيروس "كورونا الجديد"

"بلا ذراعين".. عارضة أزياء تتحدى كل المصاعب

الصفحة الأخيرة

عارضة الأزياء المكسيكية آنا جابريلا مولينا
عارضة الأزياء المكسيكية آنا جابريلا مولينا

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بمشاركة 39 عارضة أزياء.. الغردقة تستضيف منافسات "توب موديلز"

#

عارضة أزياء إيرانية تبعث برسالة لجمهورها السعودى

#

العثور على عارضة أزياء حسناء جثة على الشاطئ

#

سقوط فستان عارضة أزياء شهيرة وظهور صدرها بالكامل

المكسيك

عارضة الأزياء المكسيكية

آنا جابريلا مولينا

بلا ذراعين

تحدت عارضة الأزياء المكسيكية آنا جابريلا مولينا جميع المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم، ولم تعتبر أن ولادتها بدون ذراعين مشكلة، وتمكنت من الفوز في مسابقة ملكة الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز.

وأشارت مولينا التي تبلغ من العمر 24 عامًا، وخريجة علم النفس، في حوارها لـ"رويترز" إلي أن قبول حالتها كان صعب لكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقة، لافتة إلى أنها نجحت في مدينة "كواتزاكوالكوس" الساحلية بشرق المكسيك في التغلب علي كل مشكلة صادفتها طوال حياتها، مؤكدة أن ولادتها بلا ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدمها.

جدير بالذكر أن مولينا ستشارك في مساقة ملكة جمال في ولاية فيراكروز المطلة علي خليج المكسيك  في مارس المقبل وفي حالة فوزها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في يونيو المقبل.

 

 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» معلمة تلقى ابنتيها من الدور الرابع.. لهذا السبب
» أول حفل لإيهاب توفيق بعد حرق فيلته
» "بلا ذراعين".. عارضة أزياء تتحدى كل المصاعب
» 23 مصابًا فى هجوم على مسيرة بالقدس
» "الحرارة" تهدد أولمبياد طوكيو
» حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"
» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس
» فنانة شهيرة: تزوجت من هذا الفنان لكي أغيظ حبيبي
» رد ناري من مرتضى منصور بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة مازيمبي
» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح