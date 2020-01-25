اتهام "ترامب" بسرقة هذا الشيء

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اتهام ترامب

شعار القوة الفضائية

مواقع التواصبل

سرقة شعار ستار تريك

تعرض الرئيس دونالد ترامب، لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلانه عن الشعار الجديد لقواته الفضائية فى حسابه على تويتر؛ حيث سارع كثير من المتابعين للسخرية من الشعار، واتهامه بأنه "سرق" شعار "ستار تريك"، الذي ظهر لأول مرة عام 1966.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن الشعار الجديد لقواته الفضائية التي أمر بتأسيسها، غير أن المشكلة الوحيدة هي أنه يبدو شبيها بشعار سلسلة أفلام ومسلسلات الخيال العلمي "ستار تريك".

وغرد ترامب على حسابه في تويتر قائلاً: "بعد التشاور مع القادة العسكريين العظماء والمصممين وغيرهم، يسرني أن أقدم الشعار الجديد لـ(قوة الفضاء الأمريكية)، الفرع السادس لجيشنا العظيم".

وعلى الفور، بدأ الناس يشيرون إلى أن تصميم القوة الفضائية، وهي أول خدمة عسكرية جديدة منذ إنشاء القوات الجوية في العام 1947، يشبه إلى حد كبير تصميم "قيادة أسطول الفضاء" في المسلسل التلفزيوني الطويل "ستار تريك".

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