  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أديب

أديب: "التورتة هتتقطع والطبخة مش هتعجبنا"

قرقاش

رد ناري من "قرقاش" على مزاعم تقرير "مؤسس أمازون"

ارشيف

فيديو.. الصينيون يتساقطون كأوراق الشجر بسبب " كورونا"

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

ترامب

اتهام "ترامب" بسرقة هذا الشيء

نانسي عجرم وزوجها

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

محمد رمضان

زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل.. والأخير يعلق

الكاتب الشاب

"ما علاقة رواد المعرض".. سبب صادم وراء وفاة الكاتب الشاب

الهلال السودانى

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سيدة تتناول حساء الخفافيش

مفاجأة.. هذه الوجبة تصيب بفيروس "كورونا الجديد"

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

الحياة السياسية

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا
نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

«برهامي» يفتي بتحريم المشاركة في مظاهرات 25 يناير

#

في 25 يناير.. 3مليارات رحلة لأكبر هجرة بشرية في العالم

#

مصرع 25 شخصًا فى انقلاب حافلة بنهر بـ إندونيسيا

#

مجموعة مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد

25 يناير

حسن هيكل

سقراط

متخلف عقليا

وصف رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي حسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل حسنين هيكل الدعوة إلى النزول في 25 يناير بأن صاحبها يعاني من قصور في الفهم.

وكتب هيكل على حسابه في تويتر :"  لا أعرف من يدعو لنزول الناس اليوم و أين قواعده علي الأرض لكني كتبت علشان يفهم مقولة سقراط من أكثر من ألف سنة : "  الإنسان لا ينزل النهر مرتين لأن المياه تتجدد باستمرار".

وأضاف: "  ده واحد متخلف عقليا وضد قوانين الطبيعة بيحلم أحلام يقظة أن يتكرر الحدث بنفس السيناريو تماما مرتين وفي نفس اليوم".

وعن ذكري 25 يناير  قال هيكل :" الرحمة لكل شهداء الأمل في مستقبل أفضل لوطن حر بعد جمود و تخلف وفشل 30 سنة درس تتعلمه الأجيال الحرة أن الثورة لابد أن تتوحد صفوفها فلا ينفرد فصيل كالإخوان بحكمها".

كما سخر من هاشتاج #نازلين_يوم25 بمقولة سقراط :" الإنسان لا ينزل النهر مرتين لأن المياه تتجدد باستمرار".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» معلمة تلقى ابنتيها من الدور الرابع.. لهذا السبب
» أول حفل لإيهاب توفيق بعد حرق فيلته
» "بلا ذراعين".. عارضة أزياء تتحدى كل المصاعب
» 23 مصابًا فى هجوم على مسيرة بالقدس
» "الحرارة" تهدد أولمبياد طوكيو
» حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"
» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس
» فنانة شهيرة: تزوجت من هذا الفنان لكي أغيظ حبيبي
» رد ناري من مرتضى منصور بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة مازيمبي
» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح