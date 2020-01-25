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أول حفل لإيهاب توفيق بعد حرق فيلته

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ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

علا خطاب

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ملهى ليلى

حفل

ايهاب توفيق

فاجأ المطرب إيهاب توفيق، جمهوره، بإحياء حفله في أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، وذلك بعد وفاة والده بأسبوع واحد، إثر حريق فيلته بمدينة نصر.

وأقيم الحفل، أمس الجمعة، بأحد الملاهي الليلة بالقاهرة، حيث تداول صورة للبوستر الدعائي للحفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "ما يطلبه المستمعون".

جدير بالذكر أن حريقًا قد نشب صباح الخميس قبل الماضى، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق، مما أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وقام الفنان إيهاب توفيق بدفن والده الى مثواه الأخير بمدافن الأسرة

وأقيم العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 12 من يناير الجاري.

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