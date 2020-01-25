رد ناري من "قرقاش" على مزاعم تقرير "مؤسس أمازون"

25 يناير 2020 - 11:00 ص

في أول تعليق له، أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن الحملات الموجهة ضد السعودية لن تحقق أهدافها، مشيرًا إلى دور المملكة المتقدم في المنطقة.

ونشر قرقاش، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "الاستهداف المتجدد" للمملكة يأتي "للنيل من موقعها الرائد وقيادتها"، مشددًا على أن هذه المحاولات لن تنجح.

ورد الوزير الإماراتي، في تغريدته، على مزاعم تقرير أممي رجح وقوف السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان شخصيًا وراء الاختراق المزعوم لهاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس: "ستسقط هذه الاتهامات المغرضة، كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".

وأبدى قرقاش سعادة الإمارات بـ"الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة"، قائلاً إن "الرياض تعبر عن سياساتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة"، بما في ذلك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، علاوة على وزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير.

يذكر أن السعودية نفت قطعيًا صحة التقرير الأممي الذي رجح أن هاتف الملياردير بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" اخترق في مايو 2018 على خلفية تسلمه رسالة من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تطبيق "واتساب".