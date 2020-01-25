  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أديب

أديب: "التورتة هتتقطع والطبخة مش هتعجبنا"

قرقاش

رد ناري من "قرقاش" على مزاعم تقرير "مؤسس أمازون"

ارشيف

فيديو.. الصينيون يتساقطون كأوراق الشجر بسبب " كورونا"

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

ترامب

اتهام "ترامب" بسرقة هذا الشيء

نانسي عجرم وزوجها

التحقيقات تكشف مفاجأة عن قتيل فيلا نانسي عجرم قبل الحادث

محمد رمضان

زوجة محمد رمضان تشعل مواقع التواصل.. والأخير يعلق

الكاتب الشاب

"ما علاقة رواد المعرض".. سبب صادم وراء وفاة الكاتب الشاب

الهلال السودانى

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سيدة تتناول حساء الخفافيش

مفاجأة.. هذه الوجبة تصيب بفيروس "كورونا الجديد"

معلمة تلقى ابنتيها من الدور الرابع.. لهذا السبب

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نادية لطفى تطلب السماح من ابنة الراحلة ماجدة.. لهذا السبب

#

منع الأمير هاري وزوجته من دخول هذا المطعم لهذا السبب

#

الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة

#

تصريحات غاضبة من إليسا عن الصين.. لهذا السبب

شهدت القاهرة واقعة مأساوية لأم تعمل مدرسة ألقت ابنتيها من الدور الرابع ثم ألقت نفسها خلفهما.

وتشير والدة المعلمة إلى أن ابنتها تعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، و أن زوجها يعمل بالخارج منذ 5 أعوام.

والمأساة أن الفتاتين لقيا مصرعهما إثر التصادم بالأرض فيما تعاني الأم حاليًا من إصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حتى تستفيق ويتم إجراء التحقيق معها، ولم يتم الإعلان بأي معلومات عن الأم أو ابنتيها حتى الآن.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» معلمة تلقى ابنتيها من الدور الرابع.. لهذا السبب
» أول حفل لإيهاب توفيق بعد حرق فيلته
» "بلا ذراعين".. عارضة أزياء تتحدى كل المصاعب
» 23 مصابًا فى هجوم على مسيرة بالقدس
» "الحرارة" تهدد أولمبياد طوكيو
» حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"
» في عيد ميلاده..قصة إصابة رامي عياش بالسرطان وعمره الحقيقي
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل تونس
» فنانة شهيرة: تزوجت من هذا الفنان لكي أغيظ حبيبي
» رد ناري من مرتضى منصور بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة مازيمبي
» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح