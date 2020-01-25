» معلمة تلقى ابنتيها من الدور الرابع.. لهذا السبب

25 يناير 2020 - 11:10 ص

شهدت القاهرة واقعة مأساوية لأم تعمل مدرسة ألقت ابنتيها من الدور الرابع ثم ألقت نفسها خلفهما.

وتشير والدة المعلمة إلى أن ابنتها تعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، و أن زوجها يعمل بالخارج منذ 5 أعوام.

والمأساة أن الفتاتين لقيا مصرعهما إثر التصادم بالأرض فيما تعاني الأم حاليًا من إصابات خطيرة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حتى تستفيق ويتم إجراء التحقيق معها، ولم يتم الإعلان بأي معلومات عن الأم أو ابنتيها حتى الآن.