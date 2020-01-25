فيديو.. الصينيون يتساقطون كأوراق الشجر بسبب " كورونا"

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وكالات - سارة أشرف

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مدينة

صين

تساقط

فيروس جديد

شهدت شوارع مدينة ووهان الصينية، التى تعد بؤرة فيروس كورونا الجديد تساقط عشرات المواطنين الصينيين.  

صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت فيديو لتساقط الأشخاص جراء إصابتهم بالفيروس الجديد الذى أودى بحياة العشرات وسط مخاوف من تحوله لوباء.

وأظهرت الفيديوهات أشخاصا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.


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