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الظهور الأول لـ يوسف فوزي بعد إعلان إصابته بشلل الرعاش

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يوسف فوزي
يوسف فوزي

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يواصل الفنان يوسف فوزي، السيطرة على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار الفيديو الأخير له الذي ظهر فيه عقب غياب سنوات بسبب إصابته بشلل الرعاش.

من جانبه، حرص الأب بطرس دانيال، على زيارة الفنان يوسف فوزي، بمنزله للاطمئنان على صحته بعد انتشار الفيديو الأخير له.

وأبدى الفنان يوسف فوزي، سعادته البالغة وشكره لجمهوره ومحبيه لمشاعرهم الصادقة تجاهه، واهتمامهم بالسؤال عنه وعن حالته الصحية.

يذكر أن يوسف فوزي، ابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بالشلل الرعاش، ما جعله يصارح المنتجين والمخرجين بذلك، في الوقت الذي لم يمانع فيه من المشاركة بعمل يتماشى مع وضعه الصحي.

واعتزل إثر الإصابة  عام 2016، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي.

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