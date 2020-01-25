أسرار في حياة مؤسس إذاعة القرآن الكريم

25 يناير 2020 - 11:44 ص

رحل عن عالمنا، الإذاعي الشهير محمد عبد العزيز عبد الدايم، أحد مؤسسي شبكة القرآن الكريم، ووكيل وزارة الإعلام سابقا، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية.



عرف الإذاعي محمد عبد العزيز عبد الدايم، بصوته المميز، وعمل كأول مذيع دينى بعد تخرجه في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدى العمامة الأزهرية، ومتمكن من اللغة العربية.



قدم عبد الدايم، الاحتفالات الدينية لكبار القراء والمحدثين، ومؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم. تقلد محمد عبد العزيز عبد الدايم منصب وكيل وزارة الإعلام سابقًا وأحد رواد البرامج الدينية بالتليفزيون المصري ".

