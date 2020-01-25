"جلطة قلبية".. آخر التطورات الصحية لخالد النبوي

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خالد النبوي

معهد القلب

جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن آخر التطورات الصحية، للفنان خالد النبوي، قائلاً: "إن أُصيب بجلطة قلبية في شريان التاج الخلفي بسبب ممارسته رياضة عنيفة في "الجيم".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن الفنان خالد النبوي أجرى عملية جراحية لتركيب دعامة طبية، معقبا: "نجحنا إننا ننقذه بسرعة، لأنه فوق سن الخمسين".

 وحذر عميد القلب السابق من ممارسة الرياضة العنيفة أو العمل بجهد شاق لمن هم فوق الخمسين، قائلاً: "ينبغي ممارسة الرياضة بعقلانية حسب عمر الشخص ولياقته البدنية والحد الأقصى لمعدلات القلب التي يتم قياسها بشكل دوري".

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