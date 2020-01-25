بعد الجراحة.. "آل الشيخ" يشكو الفراق في قصيدة مؤثرة

25 يناير 2020 - 12:33 م

عبر المستشار تركي آل الشيخ عن اشتياقه للمملكة العربية السعودية وافتقاده له بقصيدة وطنية مؤثرة تعبر عن شوقه وذلك أثناء تواجده بالولايات المتحدة للعلاج.

وشارك "آل الشيخ" متابعيه علي مواقع التواصل بالقصيدة، وبعض ما جاء فيها "مشتاق والله.. يا الرياض.. لترابك.. ونسمة هواك

اللهم.. لا اعتراض.. أنا هنا.. وقلبي هناك.. والشوق فيني.. فاض فاض.. ولا غلا.. إلّا غلاك.. واللي تذكرت.. الفياض.. قلبي قبل لا أجيك جاك" حسبما نشرت "صدى".

يذكر أن آل الشيخ خضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بعد تعرضه لأزمة صحية في يناير الماضي.