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أحمد الفيشاوي يثير الجدل من جديد بسبب ابنة زوجته

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زوجة أحمد الفيشاوي
زوجة أحمد الفيشاوي

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انستجرام

أحمد الفيشاوي

ندى الكامل

تعرض الفنان أحمد الفيشاوي، لهجوم شرس، بعد نشره صورة له برفقة ابنة زوجته، ندي الكامل، وهو يهنئها بعيد ميلادها.

ونشر أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام" برفقة ابنة زوجته ندي الكامل، معلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد ليليان، 13 عامًا".

وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا، وتساءل أحد المتابعين قائلاً: "وأين حق ابنتك لينا عليك"، بينما علق آخر: "ابنتك أولى".

يذكر أن أحمد الفيشاوي على خلاف حاد بينه وبين ابنته لينا، بسبب قضايا قديمة مع زوجته السابقة هند الحناوي، وقضية النسب الشهيرة.


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احدث ظهور لـ احمد الفيشاوي وهو يهنئ ليليان بنت زوجته ناديه الكامل بهذه الصوره .. . . . . . . .. #alshiaka_magazine #هنا_شيحه #حلا_شيحه #حلا_شيحة حبيب #علي_ربيع #هشام_جمال #كريم_فهمي #احمد_السقا #شيماء_سيف#هنا_الزاهد #منه_شلبي #كنده_علوش #عمرو_يوسف #تامر_حسني #دنيا_سمير_غانم _غانم #انغام #زينه #كنده_علوش #هنادي_مهنا #احمد_خالد_صالح #شيرين_عبد_الوهاب #حسن_الرداد #العسيلي #دمشق #رانيا_يوسف #صابرين #اسعاد_يونس #صاحبة_السعادة #رامز_جلال #حسين_فهمي #احمد_الفيشاوي

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