» وفاة فنانة كويتية فى عمر الـ21

25 يناير 2020 - 12:37 م

توفيت الفنانة الكويتية دانة عباس الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عامًا، وفقا لما أعلنته الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "العيدان": "انتقلت إلى رحمة الله دانة عباس الحيدر.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها ادعولها.. فالدعاء رزق الميت".

وأعلن والدها أنه سيتم دفن دانة الحيدر صباح غد السبت في المقبره الجعفرية، على أن يتم العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل أرض المعارض.