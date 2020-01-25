بمناسبة 25 يناير.."الداخلية" تفرج عن 3473 سجينا

25 يناير 2020 - 04:37 م

عقد قطاع مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، اليوم السبت.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 68 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2957) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (498) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

