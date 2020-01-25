  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

تهز بنها.. أم تلقي طفليها من البلكونة واحدًا تلو الآخر

الخادمة الضحية

الفلبين تطلب حياة شخصين كويتيين تعويضًا عن الخادمة

عفو شرطي

بمناسبة 25 يناير.."الداخلية" تفرج عن 3473 سجينا

برشلونة وفالنسيا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا

محمود العسيلي

"العسيلي" يفاجئ الجميع بتغريدة عن ثورة 25 يناير

المملكة العربية السعودية

فيديو..طاقم إسرائيلي يصور تقريرًا في شوارع السعودية

ساويرس

تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن مسلمي مصر

مجهولون يقتحمون مكتب القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي

"الخرباوي" يكشف السبب الحقيقي لاغتيال هشام بركات

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

بعد التخلي عن الألقاب الملكية.. زلزال يضرب مقر إقامة الأمير هاري

والدة الشهيد

رسالة مبكية من والدة شهيد لنجلها على الهواء

بمناسبة 25 يناير.."الداخلية" تفرج عن 3473 سجينا

قضايا وحوادث

عفو شرطي
عفو شرطي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

#

عمرو أديب: "لازم نوثق ثورة يناير وكل الأطراف لسه عايشين"

#

الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

#

شيخ الأزهر يهنئ السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

عقد قطاع مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، اليوم السبت.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 68 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2957) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (498) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تمنع مواطني "ووهان" من المغادرة
» شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته
» حدث فريد عالميًا هو الأول من نوعه في الكويت
» المستندات الشرطية مجانًا بمناسبة عيد الشرطة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلى
» مجموعة الأهلي.. الهلال يخطف فوزًا مثيرًا أمام بلاتنيوم
» انتاج لقاح جديد لمعالجة فيروس كورونا
» «عبد الحفيظ» يتحدث عن موقعة النجم الساحلي
» مفاجأة.. السعودية تفاوض لشراء نادٍ بالدوري الإنجليزي
» الخارجية الإسرائيلية تبرز تصريحات"بن زايد" عن "المحرقة"
» التخلص من السواد حول الفم بهذه الطريقة البسيطة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:58 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح