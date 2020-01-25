» «عبد الحفيظ» يتحدث عن موقعة النجم الساحلي

25 يناير 2020 - 04:47 م

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أن الفريق الأحمر ليس أمامه سوى الفوز في مباراة النجم الساحلي التونسي، غدا الأحد، في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ قبل مران اليوم المسائي "ليس أمامنا إلا الفوز، مواجهة فرق شمال إفريقيا دائمًا ما تكون صعبة، ولكن علينا أن نكون في كامل تركيزنا أمام النجم الساحلي".

وأضاف "الكرة التونسية ليست غريبة علينا، والنجم الساحلي كتاب مفتوح لنا، ونحن كذلك، يبقى التركيز والتوفيق في مثل هذه المباريات عامل مهم للغاية".

وأتم تصريحاته "الأهلي يعاني من عدة إصابات، ولكن نثق في اللاعبين المتاحين، وأؤكد بأنه لا بديل أمامنا سوى الفوز".

وتعادل الفريقان 1-1 في المباراة الأولى على ملعب رادس.