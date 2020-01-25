فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"

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انجي خوري
انجي خوري

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عارية

فنانة

انجي خوري

فيديو جريء

عادت الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، إلى إثارة الجدل بنشر فيديوهات وصور جريئة لها، تتسبب في هجوم البعض عليها وإحداث حالة من الغضب.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل هذه المرة، فيديو أثناء نومها على سريرها، وتبدو عارية، مشيرة إلى أنها متعودة على النوم بدون ملابس في الصيف أو في الشتاء.

وكتبت "خوري" على الفيديو ":صيف ولا شتوييه متعوده نام بلا تياب مافيي"، كما نشرت فيديو لها تظهر شبه عارية وأحد الأشخاص يحتضنها، معلقة "حبي الأولاني".

هذه الفيديوهات فتحت الهجوم عليها من قبل البعض واصفين إياها بالفنانة الإباحية، وأنها تقوم باستعراض جسدها بشكل مثير لإثارة الغرائز لدى متابعيها.

ومؤخرًا ظهرت إنجي خوري في فيديو وهي في حالة انهيار، مؤكدة أنه تم اختطافها ومحاولة اغتصابها، متهمة الفنانة اللبنانية قمر والفنان آدم بالوقوف وراء اختطافها وتهديدها في بلدها سوريا، مطالبة "قمر" بالابتعاد عنها وتركها وشأنها، كما حذرتها من محاولة إيذاء شقيقها الأصغر.

واتهمت "خوري" الفنانة "قمر" بأن لديها طفل لا تعلم من هو والده- حسب زعمها- موجهة لها اتهامات غير أخلاقية.


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