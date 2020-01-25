» مجموعة الأهلي.. الهلال يخطف فوزًا مثيرًا أمام بلاتنيوم

25 يناير 2020 - 05:02 م

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا مثيرًا أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف دوون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الهلال في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق محمد موسى الضي، مهاجم الفريق.

وكان فريق بلاتينيوم قد اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 27، فيما ألغى الحكم هدفًا لصالح الهلال السوداني في الدقيقة 61 بداعي وجود التسلسل.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة 9 ليتقاسم الصدارة مع النجم الساحلي، فيما ياتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.