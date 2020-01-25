» انتاج لقاح جديد لمعالجة فيروس كورونا

25 يناير 2020 - 05:02 م

كشفت الرقابة الصحية في روسيا، عن العمل على إنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا الجديد" القاتل الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت، عن كبيرة أطباء الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، قولها إنه "يجرى حاليا العمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا الجديد" في مختبرين روسيين مختلفين، واصفة هذا الأمر بـ"الجيد جدا".

وأكدت المسئولة الروسية اتخاذ بلادها كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل ومنع انتقاله إلى البلاد، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع ذات القواعد المتبعة للوقاية من فيروس الأنفلونزا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الصين حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة ومنطقة إدارية بسبب فيروس "كورونا"، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

